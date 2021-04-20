收购者已掌控梁苑集团逾90％股权

（早报讯）收购者已掌控梁苑集团（Neo Group）超过90％股权，集团势将被私有化。

餐饮服务供应商梁苑集团昨日闭市后透露，截至昨日傍晚6时，收购者Forestt Investment（梁苑集团大股东的投资公司）已掌控集团91.16％股权。这个收购价每股0.60元的收购献议，截止日期如今从5月11日延后至5月25日，并且将不再延后。

收购者提出的收购献议，如今已转为无条件收购献议，同时因为掌控超过90％股权，意味着梁苑集团的公众持股比率已低于10％的挂牌规定。按收购者的除牌私有化打算，它将不会采取行动使集团重新符合挂牌规定。收购者也有权在截止日期之后强制收购其余股权。

Forestt Investment是梁苑集团创办人、主席兼总裁梁佳吉和太太刘爱萍（梁苑集团执行董事）的私人公司。今年3月底，梁苑集团宣布Forestt Investment向它提出收购献议，旨在将公司除牌私有化。它认为，把梁苑除牌私有化，可让公司经营业务时有“更有力控制和管理灵活性”，能应对迅速变化市场状况以及优化管理和资源部署。

梁苑集团去年8月宣布与凯利板上市公司宝特控股（Boldtek Holdings）成立合资公司，将经营房地产发展、房地产投资和房地产管理，包括住宅、酒店、商业（零售和办公）、工业和其他房地产，以及综合发展项目和精品酒店。

今年4月6日，宝特控股股价大涨28％，交易异常活跃，遭新交所询问。宝特控股答复时透露，梁佳吉夫妇的投资公司Twinkle Investment在场外收购了约1524万股或8.21％宝特控股股权，成为公司的大股东之一。

梁苑集团股价持平，目前报0.605元。