扬子江船业取得13亿元新订单

（早报讯）扬子江船业（Yangzijiang）取得近10亿美元（13亿新元）新订单，使今年来新订单总额达40亿1000万美元，全年新订单正如期迈向14年来最高。

扬子江船业昨日闭市后透露，在3月5日宣布的新合同之外，它已取得另外15艘船的建造合同，总值9亿7000万美元。这15艘船包括6艘运载能力达1万5000标准箱（TEU）的箱运船，两艘2400TEU的箱运船，两艘载重吨位5万公吨的中程液货船（MR tanker），三艘载重吨位8万2300公吨的散货船，以及两艘载重吨位3万1800公吨的大湖型散货船。

它指出，这些船只主要预定在2022-23年交货，因此对集团现财年的盈利没有任何显著影响。集团今年来取得的新订单已达40亿1000万美元。

道琼斯通讯社（Dow Jones Newswires）报道引述花旗集团研究部（Citi Research）指出，扬子江船业今年来新订单总额已显著超越其总裁之前预测的35亿美元，它正如期迈向2007年来最高全年新订单的目标。

该银行认为，扬子江船业股票的估值吸引人，基于2021财年预测盈利的本益比只有9倍。它继续推荐购买扬子江船业的股票，目标价是1.45元。

扬子江船业昨日股价已大涨5.38％，今天至今再涨0.73％至1.38元，它今早涨幅一度达3.65％。