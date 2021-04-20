滨海南码头海事无人机测试区正式启用

（早报讯）本地首个海事无人机测试区正式投入使用，已有九家公司在这个靠近滨海南码头的地区，测试与海事业相关的无人驾驶飞行系统科技，包括把陆地包裹递送到船上的服务以及检查船只。

这是继纬壹科技城之后的第二个无人机飞行区，也是本地首个专为测试海事业无人机方案而设的飞行区。

外交部兼交通部高级政务部长徐芳达星期二早上（4月20日）在新加坡海事科技研讨会上致辞时指出，政府希望打造一个可鼓励业界想出创意方案和多多实验的生态系统。这包括提供像海事无人机测试区这类“沙盒”，让业者能在安全的情况下测试新科技，也能让相关当局更好地评估这些科技方案的风险与可行性。

“无人机在海事业有不少用途，包括递送物品或进行检查，这些科技能协助新加坡港口以及全球各地的港口，提高生产力和效率。”

海事及港务管理局发文告说，无人机科技具备潜力协助传统海事业务转型，进而协助业者减少所需人力和成本，同时提高工作效率。

目前已有九家业者在海事无人机测试区展开测试。其中威尔森、空中客车、Foodpanda、新科工程和F-drones各试用无人机把陆地包裹递送到船上的服务。CWT Aerospace和Avetics Global则试用无人机巡视海港和检查船只。诺华集团也在该区测试新研发的无人机交通管理系统。