又一国际品牌关实体店转战线上 A&F乌节旗舰店5月2日关闭

（早报讯）乌节路一带再有国际品牌退场，以半裸嫩男为营销噱头的美国时尚品牌Abercrombie & Fitch宣布下个月2日关闭本地唯一旗舰店，转向线上销售。受访消费者对此消息不感意外，认为品牌产品没有跟上潮流，早已失去客流。

Abercrombie & Fitch（简称A&F）2011年12月进军本地市场，落户乌节路Knightsbridge商场。它当时也是东南亚第一家A&F旗舰店。

开业前，A&F在商场外的半裸男穿超低腰牛仔裤巨型平面广告引起争议，新加坡广告标准局后来裁定，广告有伤风化，必须拿下。店面开张营业，公司则请了约40名男模做宣传，以半裸装扮在街头与路人握手合照。

A&F昨天（4月19日）透过社交媒体Instagram宣布在5月2日关闭店面，但没有说明原因。

除了A&F，Marche餐馆也宣布来临星期天（4月25日）永久关闭位于来福士城购物中心的餐馆，并感谢食客过去九年来的支持。

Marche位于313@somerset、怡丰城、新达城和裕廊东JEM商场的餐馆则会照常营业。

近年来，多个国内外知名品牌相继关闭在本地的门市，其中包括：