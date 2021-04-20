莽汉挥菜刀伤女同事丈夫 监34周

（早报讯）托管中心清洁工因与女同事起纠纷后离职，事后仍耿耿于怀，在咖啡店碰上对方还发生口角。女同事的丈夫致电邀他面谈，他竟带着菜刀赴约，一言不合就亮出菜刀，用刀背猛劈对方头部，之后匆匆逃离现场。

64岁的沈金盛（译音）昨日承认持危险武器蓄意伤人罪，他所面对的另一项蓄意伤人罪则交由法官下判时一并考量。

原本在盛港西道一家托管中心当清洁工的被告，于去年10月30日和一名女同事因工作事宜起纠纷，他便向校长请辞。被告隔天离职时，仍与女同事发生口角。

两天后，也就是11月2日的上午10时许，被告在惹兰加由（Jalan Kayu）的一家咖啡店遇上这名女同事时上前对质，两人不仅吵了起来，还有肢体冲突。

过后女同事告知丈夫此事，丈夫便致电给被告，邀他出来解决问题。被告答应，还说“会带东西下去”。

同天下午，女同事的儿子载着她和丈夫到惹兰加由与被告会面，并在第447A座组屋对面的路旁和被告面谈。

双方跟着越吵越烈，被告抽出用报纸包裹的菜刀，敲打女同事丈夫的头部，后者出手抵挡。被告过后索性打开报纸，用刀背朝对方头上劈了几下，导致对方头部开始流血。

当女同事丈夫摔倒在地时，被告还朝对方踢去。间中虽然有路人尝试阻止，被告仍不断用刀背猛劈对方的头，之后就匆匆逃离现场。