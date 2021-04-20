惠誉：脱售泰国联号可加大财务灵活性 为新电信的5G投资提供资金

（早报讯）信评机构惠誉（Fitch Ratings）今天发布报告指出，虽然泰国联号Intouch Holdings和亿旺资讯服务公司（AIS）对新电信具有长期战略价值，泰国能源巨头海湾能源开发公司（Gulf Energy Development PLC）的收购献议，将为新电信提供财务灵活性，为其第五代流动电信（5G）投资重点提供资金，缓解自由现金流压力。

惠誉指出，Intouch和AIS的贡献占新电信集团所获股息总额的20％，占调整后集团息税折旧摊销前盈利（EBITDA）的5％至6％（包括联号公司股息）。鉴于AIS在泰国的稳固地位而且当地的竞争已稳定下来，这些投资为新电信提供了稳定的现金流来源。新电信在新加坡、澳大利亚、印度尼西亚、菲律宾和印度等其他主要市场面临激烈的竞争，在冠病19疫情限制和澳大利亚固网业务的结构性挑战下，导致未来12-18个月复苏前景缓慢。

新电信的其他集资选择包括出售澳都斯（Singtel Optus）的电信铁塔基础设施、所持新加坡邮政（SingPost）少数股权和网联宽频信托（Netlink NBN Trust）少数股权，以及数码资产货币化的长期计划。惠誉在报告中说：“然而，由于时间和交易价值的不确定性，我们在评级中没有考虑这些因素。由于评级上调空间较小，严谨的财务政策仍然是我们认为新电信评级展望稳定的主要因素。”

惠誉给予新电信“A”信评等级，信评展望稳定。它也提到海湾能源开发的献议目前还处于初期阶段。

新电信昨日表示，集团正在检讨战略选项，以确保Intouch和AIS的股东获得有关业务内含价值的全部利益，并且将遵循新交所挂牌条例，在适当时候作出有关披露。它表示它视泰国联号Intouch以及AIS的持股为战略投资，并相信有关业务的长期展望。

新电信是针对泰国海湾能源开发公司昨日的宣布而表态。它目前持有Intouch和AIS的21％和23％股权。Intouch则掌控AIS的41％股权。海湾能源是献议以每股65泰铢的价格，有条件全面收购Intouch，并且在掌控Intouch超过50％股权之后，将以每股122.86泰铢的价格，向AIS提出全面收购献议。

继上周五大涨4.94％之后，新电信（Singtel）股价昨日再涨1.96％，今天也一度再涨3.14％，使盘间股价达到2.63元的逾10个月最高水平。新电信股价目前已转跌，已跌1.92％至2.55元。