大树倒下 砸穿民众俱乐部屋顶

（早报讯）五层楼高大树轰然倒下，砸穿民众俱乐部，屋顶凹陷，两课室一片狼藉。

这起事件发生在上周六（17日）傍晚6点左右，地点是惠德里路一带的东陵民众俱乐部。一棵大树疑似受到豪雨影响，轰然倒下，直接砸穿了民众俱乐部的屋顶。

据了解，受影响的是两间课室，其中一间是陶艺教室，事发前不久刚刚下课。

知情者透露，事发时，有一名陶艺教师和助手还在课室内，虽然大树砸穿了天花板，但相信两人并没有因事故受伤。

课室天花板被大树砸中后，几乎塌落，碎片七零八落散落在课室里，冷气机也从天花板上坠下，树叶落一地。

据悉，事发当天下着暴雨，雨水灌入课室内，场地湿漉又凌乱，一片狼藉。

记者走访时，一名清洁工邱阿坤（64岁）告诉记者，当局已经派人处理树干，但由于树体积太大，工人需要花时间将树干锯成小块才能移除，清理工作一直到昨天都还未能完成。

早前也发生过树倒事件，有公众担心安全。邱阿坤说，去年雨季时也发生过树倒事件，但并没有压坏建筑。

“这边常有人遛狗、做运动，万一又有树倒事件，可能会发生伤亡。”

邱阿坤表示，联想起2月时发生在马西岭公园的致命事故，不由得担心起来，希望当局能尽早有所行动，避免悲剧重演。

“我听说有关当局即将要砍掉这边四棵树，虽然可惜，但民众的安全更重要。”

国家公园局发言人受询时表示，当局于8点30分接到通报，伴随着一场豪雨，位于惠德里路马康园的一棵西印度刺槐树（West Indian Locust Tree）倒下。

发言人表示，大树高度超过24米，周长约4.6米，已在昨天5时前清除。