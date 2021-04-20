性侵女友人与舅舅的男伴侣 29岁毒男认罪

（早报讯）男女通吃！男子对女友人霸王硬上弓后，还性侵舅舅的男伴侣，吓得后者开窗对着走廊大喊救命15分钟，6居民报警。

被告是一名29岁男子，为保护受害人身份，法官下令媒体不得报道可能泄漏受害者的身份资料，包括被告名字。

前年4月24日，被告的女友人上门探访被告，当时被告因吸毒感觉昏昏沉沉，称与女友人交谈途中，脑海出现一把声音告诉他，眼前的女友人不是好人，必须为自己的行为赎罪。

被告却指女友人在“他的地盘”，还“坐在他的宝座上”，问女友人：“你知道被强奸的感觉吗？”以及“你知道强奸犯的感受吗？”。女友人想逃，被告却将她拉上床，掐她脖子，脱下她衣服，女友人最终妥协。

随后，被告聊起后世，追问女友人的罪孽，称有声音指对方伤害他的家人，女友人安抚不果，趁被告上厕所时冲出单位报警。

31岁男受害人是被告舅舅的男伴侣，前年9月19日早上，受害人在房里睡着时，被告裸着身子称受害人为“Alisa”，并命令他到自己的房间。

受害人拒绝锁上门，谁知被告却从另一道门进入房间，爬上床对受害人拳打脚踢，直到对方妥协，为自己口交肛交。

完事后，受害人跑到另一房间，向被告的另一舅舅求助，舅舅把被告拉出房外，受害人立即用家具挡门，并怕得打开窗口大喊救命，至少六名居民见状后，报警求助。

控方表示，被告从戒毒所出来不久后又吸毒，还性侵受害人，促请法官判他坐牢至少八年。被告昨午认罪，案展至5月21日下判。