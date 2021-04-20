空军A330多用途添油运输军机取得全面作战能力资格

（早报讯）新加坡空军部队的A330多用途添油运输军机取得全面作战能力资格。

国防部长黄永宏医生今天（4月20日）在樟宜空军基地为A330多用途添油运输军机（Multi-Role Tanker Transport，简称MRTT）取得全面作战能力资格（Full Operational Capability）主持推介。MRTT今后可执行多项任务，包括为空军的F-15SG型和F-16型战斗机在空中补给燃料、为武装部队运送人员和物资，及进行空中医疗疏散、人道救援与赈灾，及和平支援行动。

黄永宏说，MRTT取得全面作战能力资格，是空军扩展能力道路上的重要里程碑，引进MRTT也标志着空军军机的航程能拉得更远。

“MRTT有更强的持久力，也具备KC-135所没有的添油机对添油机空中补给燃料能力，这些都让MRTT把它的活动足迹投射得更远。我们无需中转，就能抵达所有海外训练地点。对战斗机而言，MRTT让它们能飞到更远的地方，这也相应地为我们从世界任何角落起回装备，提供了保障。”

国防部2014年宣布将引进MRTT，取代KC-135R添油机。空军2018年接收首架MRTT，并在隔年底正式让服务近20年的KC-135R添油机退役。

MRTT可运载111公吨的燃油及多达37吨的设备或266人，运载的燃油量比KC-135R添油机多两成，载货量多一倍，可搭载人数则多出四倍以上。