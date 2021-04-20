涉触犯官方机密法令 前公务员与丈夫将面控

（早报讯）38岁前公务员被指截图由教育部和社会及家庭发展部将联合起草的文告后发给39岁的丈夫，后者之后在文告尚未发布前转发，导致消息未正式发布就遭泄露。两人明天将在抵触官方机密法令的罪名下被控上法庭。

警方今晚（20日）发文告说，警方去年4月3日接到报案，指一份社会及家庭发展部和教育部联合文告的草稿，在当天下午正式发布前就遭外泄。

这份草稿内容为宣布学校及高等教育学府将全面实施居家学习，以及学前教育中心和托儿所将暂时关闭。

调查揭露，涉案的女子当时是一名公务员，并也是这份文告的授权收件人之一。然而，她却在上午9时，通过WhatsApp将一份社会及家庭发展部和教育部联合文告的草稿截屏发给自己的丈夫。

她的丈夫不应该收到这份文告，但他却将截图传到朋友圈，导致内容当天下午4时30分正式宣布之前，已流传开来，不少人都收到截图。

与此同时，女公务员在丈夫的要求下，拍下在病毒阻断措施期间仍可继续营业的必要服务行业，然后发给后者。

两人因触犯官方机密法令，明天将双双被控上法庭。警方在文告中也提到，错误接收以及／或者传播信息的人，将接获警方发出的书面劝告（written advisory）。

警方强调，当局认真看待任何违反官方机密法的行为。非法传播官方资料罪名一旦成立，肇事者将面对不超过2000元罚款和不超过两年监禁。未授权的收件人若收到官方机密信息，应该立即删除信息，而不是进一步散播信息，否则将面对官方机密法令下相同惩罚。