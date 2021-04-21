（早报讯）投资者对全球冠病疫情上升的担忧，促使纽约隔夜股市周二（20日）继续下跌，虽然说企业盈利大致强劲。道琼斯指数周二跌256.33点或0.75％，闭市报33821.30点；标普500指数跌28.32点或0.68％，闭市报4134.94点；纳斯达克指数跌128.50点或0.92％，闭市报13786.27点。

美国股市三大股指的期货在亚洲今天（周三）至今小幅涨跌，悉尼、东京和首尔股市今天开盘表现疲软，悉尼、首尔和东京股市目前分别跌0.77％、0.79％和1.53％。其他亚太股市的指数期货也多数下跌，显示亚洲股市将追随美股下行。

本地方面，海峡时报指数周二因大多数蓝筹股下跌而回跌17.55点或0.55％，闭市报3192.17点。

周三（4月21日）可关注的股票：

1.星展集团控股（DBS）昨日闭市后宣布，拟以52亿8600万人民币（新元10亿7900万元）认购深圳农村商业银行13％的股份，每股购价3.91人民币，相当于深圳农商银行去年底每股账面净值的1.01倍。这项交易已获得已获得新加坡金融管理局和中国银行保险监督管理委员会深圳监管局。

星展集团表示，这项投资体现它持续深耕和投资于中国的战略，并将加快其在粤港澳大湾区的发展。交易完成后，星展银行将成为深圳农商银行的第一大股东，并拥有董事会席位。

深圳农商银行是一家非上市商业银行，在深圳拥有强大的银行分支网络，是当地营业网点最多的银行之一，在深圳拥有210间分行和超过3600员工，为超过500万活跃零售客户和17万户活跃企业客户提供服务。

星展集团控股昨日股价持平，闭市报29.02元。

2.吉宝企业（Keppel Corp）在联号公司Kris能源（KrisEnergy）的投资和贷款担保等总计4亿2320万新元，若Kris能源无法继续经营下去，这账面数额将大受负面影响。

Kris能源昨日闭市后宣布现有债务重组计划已不可行，吉宝企业随后便透露了有关数额：截止今年3月底时，吉宝企业在Kris能源的投资、合约资产与应收贷款以及经循环信贷设施而欠星展银行的款额，总额为3亿1830万美元（4亿2320万新元）。其中，循环信贷为1亿8870万美元（2亿5080万新元），吉宝借给Kris能源的款额为8130万美元（1亿零810万元）。

吉宝企业也表示，Kris能源并没向它提出代替的债务重组计划，而吉宝企业向星展银行担保提供给Kris能源的循环信贷设施，将不会修订及延长。

它指出，即便现有债务重组计划能完成，Kris能源能否继续经营下去仍存在显著的不确定性。吉宝企业正在评估Kris能源重组计划对它可能的财务影响，如何最好的保护股东价值。可能的财务影响现阶段还无法确定，一旦确定，吉宝将进一步披露。

Kris能源股票已停牌。吉宝企业昨日股价跌1.27％，闭市报5.45元。

3.吉宝企业（Keppel Corp）旗下吉宝讯通（Keppel T&T）与菲律宾主要的光纤宽带供应商Converge资讯通信科技方案公司（Converge Information & Communications Technology Solutions）签约，使用连接新加坡与北美西岸的Bifrost电缆系统。

联合文告指出，双方也将联合开发一条分线，把这个电缆连接到菲律宾南部棉兰老岛的达沃市。这条分线将显著提高菲律宾的网速和网络多元性，惠及菲律宾商家和消费者。Converge将投资超过1亿美元（1亿3300万新元）进行这个项目。

4.信评机构惠誉（Fitch）昨日发布报告指出，虽然泰国联号Intouch控股和亿旺资讯服务公司（AIS）对新电信（Singtel）具有长期战略价值，泰国能源巨头海湾能源开发公司（Gulf Energy）的收购献议，将为新电信提供财务灵活性，为其5G电信投资重点提供资金，缓解自由现金流压力。

另一方面，彭博行业研究的分析师昨日认为，海湾能源的收购献议，使新电信在Intouch的股权价值达19亿新元，这可以把新电信的负债率减少0.3倍，缓和新电信面对的信评压力。海湾能源对AIS的收购，则不大可能成功，因为收购价低于目前的市价。

新电信昨日股价回跌2.69％，闭市报2.53元，以1亿1100万元的交易总值居冠。

5.吉宝数据中心信托（Keppel DC REIT）第一季每单位派息2.462分，同比增长18.1％，主要因可增加盈利的收购和资产改进计划的推动。信托昨日发布第一季业务报告，其可派发收入同比上扬17.5％至4203万元，净房地产收入同比上升至6099万元，总营收同比上扬10.6％，至6669万元。

在3月底时，信托资产组合的租用率为97.8％，加权平均租约到期为6.6年，每股净资产值1.18元。信托昨日股价跌0.37％，闭市报2.69元。

6.独立财务顾问认为新加坡再保（Singapore Reinsurance）股东获得的收购献议“不公平但合理”，独立董事可建议股东接受献议，除非股东在公开市场能获得在扣除交易成本后仍比收购价更高的价格。新加坡再保的独立董事因此建议股东们接受献议。接受献议的截止日期是5月4日。收购者如今已掌控新加坡再保的49.84％股权，每股0.3535元的收购价不会调高。

新加坡再保是在3月19日透露，大股东加拿大保险集团枫信金融控股（Fairfax Financial Holdings）提出每股0.3535元的有条件全面收购献议，打算将新加坡再保除牌。收购方当时掌控新加坡再保的28.18％股权。

新加坡再保昨日发出股东通知书并表示，独立财务顾问认为该献议“不公平”的原因，包括收购价低于新加坡再保的0.4499元每股净资产值，而认为“合理”的原因，包括股票流动性低、收购价高于该股过去两年的交易价、集团目前的营业环境充满挑战以及公司至今未收到其他收购献议。

新加坡再保昨日股价持平，闭市报0.35元。

7.泰国酿酒（Thai Beverage）昨日发行了80亿泰铢（3亿4000万新元）的3年期债券，票息率为1.21％。这次发债是为集团认购星狮地产（Frasers Property）的附加股而使用的短期贷款进行再融资。泰国酿酒昨日股价跌0.69％，闭市报0.715元。

8.贤能集团（LHN）发布正面盈利预告，集团预期2021上半年税前盈利将至少约1700万元，高于上一年同期的380万元。上半年盈利扬升主要得益于转收益、投资房地产公允价值亏损减少等。

贤能集团昨日股价持平，闭市报0.198元。