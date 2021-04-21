吉宝讯通与菲律宾Converge签约 使用Bifrost电缆系统

（早报讯）吉宝企业（Keppel Corp）旗下吉宝讯通（Keppel T&T）与菲律宾主要的光纤宽带供应商Converge资讯通信科技方案公司（Converge Information & Communications Technology Solutions）签约，使用连接新加坡与北美西岸的Bifrost电缆系统。

双方今早的联合文告指出，双方也将联合开发一条分线，把这个海底电缆连接到菲律宾南部棉兰老岛的达沃市。这条分线将显著提高菲律宾的网速和网络多元性，惠及菲律宾商家和消费者。Converge将投资超过1亿美元（1亿3300万新元）进行这个项目。

吉宝企业是在3月底宣布，吉宝讯通与面簿子公司和Telekomunikasi Indonesia International公司（简称Telin）合作，联合建设首个直接连接新加坡与北美西岸的海底电缆系统。

这个Bifrost电缆系统将途经印度尼西亚爪哇海域和西里伯斯海域，再横跨太平洋，全长超过1万5000公里，预计在2024年完工。它全面投运后将成为太平洋容量最大的高速传输电缆。

Bifrost电缆系统项目总成本当中，吉宝讯通的子公司Keppel Midgard将斥资3亿5000万美元（约4亿6700万新元）。吉宝讯通、面簿和Telin已委任阿尔卡特海底网络（Alcatel Submarine Networks）负责电缆系统的供应和安装。