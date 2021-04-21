新加坡再保股东面对“不公平但合理”收购献议

（早报讯）根据新加坡再保（Singapore Reinsurance）昨日闭市后发布的股东通知书，独立财务顾问认为股东们获得的收购献议“不公平但合理”。

通知书指出，财务顾问认为独立董事可建议股东接受献议，除非股东在公开市场能获得在扣除交易成本后仍比收购价更高的价格。新加坡再保的独立董事因此建议股东们接受献议。

新加坡再保昨晚深夜另外透露，收购者如今已掌控新加坡再保的49.84％股权，每股0.3535元的收购价“在任何情况下”都不会调高。接受献议的截止日期是5月4日。

新加坡再保是在3月19日透露，大股东加拿大保险集团枫信金融控股（Fairfax Financial Holdings）提出每股0.3535元的有条件全面收购献议，打算将新加坡再保除牌。收购方当时掌控新加坡再保的28.18％股权。

从收购者目前已掌控49.84％股权看来，收购者随时可能掌控超过50％股权，到时这个收购献议将转为无条件收购献议。

根据新加坡再保股东通知书，独立财务顾问认为该献议“不公平”的原因，包括收购价低于新加坡再保的0.4499元每股净资产值，而认为“合理”的原因，包括股票流动性低、收购价高于该股过去两年的交易价、集团目前的营业环境充满挑战以及公司至今未收到其他收购献议。

新加坡再保目前股价持平于0.35元。