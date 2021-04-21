吉宝企业账面逾4亿元受Kris能源影响

（早报讯）吉宝企业（Keppel Corp）在联号公司Kris能源（KrisEnergy）的投资和贷款担保等总计4亿2320万新元，若Kris能源无法继续经营下去，这账面数额将大受负面影响。

Kris能源昨日闭市后宣布现有债务重组计划已不可行，吉宝企业随后便透露了有关数额。

截止今年3月底时，吉宝企业在Kris能源的投资、合约资产与应收贷款以及经循环信贷设施而欠星展银行的款额，总额为3亿1830万美元（4亿2320万新元）。其中，循环信贷为1亿8870万美元（2亿5080万新元），吉宝借给Kris能源的款额为8130万美元（1亿零810万元），吉宝持有的Kris能源零票息票据为2640万美元（3510万新元），以及吉宝船厂为Kris能源的Apsara Mini Phase 1A油田开发项目建造的采油驳船，账面价值2200万美元（2920万新元）。

吉宝企业也表示，Kris能源并没向它提出代替的债务重组计划，而吉宝企业向星展银行担保提供给Kris能源的循环信贷设施，将不会修订及延长。

它指出，即便现有债务重组计划能完成，Kris能源能否继续经营下去仍存在显著的不确定性。吉宝企业正在评估Kris能源重组计划对它可能的财务影响，如何最好的保护股东价值。可能的财务影响现阶段还无法确定，一旦确定，吉宝将进一步披露。

Kris能源昨日闭市后透露，虽然对柬埔寨Apsara Mini Phase 1A油田开发项目的独立评估仍在进行，但根据该油田至今令人失望的开采成绩来看，最终开采量和来自该项目的现金流，将远低于原先的预期，虽然说最近油价已经上涨。此外，鉴于该油田至今令人失望的开采成绩，即便Kris能源目前的债务重组计划得以完成，Kris能源是否能继续经营下去，存在着显著的不确定性。

Kris能源股票已停牌。吉宝企业今天开盘至今股价已挫跌2.39％，报5.32元。