黑石集团买下纬壹城的The Sandcrawler大厦

（早报讯）美国投资公司黑石集团（Blackstone Group）宣布以1亿7600万元买下卢卡斯电影公司（Lucasfilm）在新加坡的总部大厦The Sandcrawler，并且正在寻找更多投资于新加坡房地产的机会。

科技公司正纷纷落户新加坡和扩充区域业务，对新加坡的办公楼需求日益上升。黑石集团希望把握这个机会。

黑石集团如今向Lucas Real Estate公司买下The Sandcrawler大厦，并表示正在寻找长期投资于能带来良好回报、有优质的租户的优质房地产的机会，正如它刚买下的属于甲级办公楼的The Sandcrawler大厦。

The Sandcrawler大厦的设计灵感来自《星球大战》电影中的战车——星战沙垒（Sandcrawler）。该大厦位于新加坡最大的商业园——纬壹城（One-North）。它当中的租户除了卢卡斯电影和，还包括华特迪士尼集团（Walt Disney Co.）、政府科技局（Government Technology Agency）、Grab公司、苹果公司（Apple）以及HBO。

黑石集团亚洲房地产收购部门主管Alan Miyasaki在宣布购买The Sandcrawler大厦的文告中说：“我们很兴奋在黑石房地产的核心战略下能在新加坡进行这项投资，并扩充我们的东南亚业务。收购这个标志性的建筑，是我们持续承诺投资于优质办公楼面的一部分，以满足增长行业租户的需求。在新加坡，我们看到市场对商业园的需求，它提供一个独特的校园式体验，并获得政府吸引环球公司前来设立区域总部的支持。”