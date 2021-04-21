蚬壳展开氢燃料电池船舶试验

（早报讯）蚬壳（Shell）将展开一项可行性研究，以试验把氢燃料电池（hydrogen fuel cells）用于船舶，这是蚬壳及新加坡首次展开此类研究。一旦成功，该研究会推动更清洁的氢动力船舶运输。

蚬壳今天发布文告指出，氢燃料电池作为零碳排放技术之一，具有巨大潜力来协助船运业在2050年实现净零碳排放的目标。

蚬壳将是试验中的氢燃料电池船只的租船人和氢燃料供应商，并且正与胜科海事（SembCorp Marine）及全资子公司LMG Marin AS合作。后者会设计燃料电池并对试验船进行改造。蚬壳也会与持有这艘滚装船（roll on/roll off vessel，即利用车辆上下裝卸货物的多用途船舶）的Penguin International合作。

蚬壳表示，试验将在这艘滚装船上开发并安装一个使用质子交换膜（PEM）燃料电池的辅助动力装置。该船主要用于新加坡本岛和蚬壳在毛广岛（Pulau Bukom）生产基地之间的货物、车辆和设备运载。

研究小组首先会展开可行性研究，并计划明年把燃料电池安装到船上。这艘船将试用12个月，并欢迎其他客户和合作伙伴参与试用。

蚬壳新加坡去年11月宣布它的10年计划，表明该公司会在人员、资产和能力上进行大量投资，以重新调整它的核心业务目标，致力在10年内把自身在新加坡的二氧化碳排放量减少约三分之一。蚬壳也制定在2050年成为零碳排放能源企业的目标。

蚬壳今天还宣布它将与一个财团合作，在商业的深海船只展开LNG燃料电池试验，以证明这类燃料电池在深海的适用性，并发展这类利用未来燃料的技术。