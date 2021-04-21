警方捣毁非法赌博集团 逮捕28人

（早报讯）警方展开全岛扫荡，捣毁一个相信提供非法万字票、多多和赛马投注的赌博集团，并逮捕28名涉案男女，其中六名男子今天将被控上法庭。

当局也在行动中起获多台电脑和手机，以及超过120万元现金。这也是警方五年来在扫赌行动中起获最多现金的一次。

警方今天（4月21日）中午发表文告，指年龄介于33岁至71岁的27名男子和一名女子，因涉嫌通过网站和手机聊天程序，提供非法万字票、多多和赛马投注，而遭警方逮捕。

文告中提到，这群人相信属于一个非法赌博集团。警方昨天展开突击行动，两个小时内突击扫荡全岛多个地点，包括淡滨尼、榜鹅、盛港、后港和义顺等，将这群人逮捕。

参与这次行动的有来自刑事侦查局、警方情报部门和警察部队特别行动指挥处的超过180名警员。

文告显示，警方在活动中起获多台电脑和手机，其中还包括下注记录。当局也起获超过120万元的现金，是五年来在扫赌行动中起获最多现金的一次。

其中六名年龄介于38岁至49岁的男子，今天下午将在触犯远程赌博法令的罪名下被控。

当局过后也启动程序，冻结所有嫌犯的银行账户，以进行调查，并避免涉案款项被转走。

刑事侦查局局长侯光辉高级助理警察总监在文告中说，警方一直以来致力于捣毁本地的犯罪集团，“警员到多个地点进行扫荡，将这些非法集团的成员一网打尽。”

他表示，警方将对类似犯罪团伙采取严厉的执法行动，打击本地的非法远程赌博和下注活动。