多多奖金或破800万 全岛料掀投注热

（早报讯）明天的多多的第一组奖金料破800万元，但全岛各地昨天还未掀起投注热潮，相信今明两天会出现排队人潮。

从本月12日开始，多多博彩已经连续三期头奖没有人中，新加坡博彩公司网站资料显示，明天的首奖累积奖金将高达800万元。

根据改制后的多多规定，累积奖金将以流程（Cascade）方式在第四次开彩时发出。

换言之，即使到时仍然无人赢得首奖，奖金也不会进一步累积，将由二奖得主平分。

博彩公司在本月1日发出的逾1100万元首奖，便是自去年病毒阻断措施以来，多多首次在第一组奖金首次累积到第四期发放。

不过，丰厚的奖金似乎还未引起人潮。

记者昨日走访裕廊西52街第508座组屋楼下的投注站，站前虽然是人头攒动，但现场排队的人们都表示，人数并未比平时来得多，而且昨日大多数人是为了购买今天开彩的万字票而排队。

据观察，傍晚7时左右，一些人吃过晚餐后前往投注站排队，现场同一时间约有20几人排队。队伍中的陈女士（60岁）透露，她平时就有买马票的习惯，只是“例行公事”，而非专门奔着高额多多奖金而来。

罗先生（60岁）也透露，其实昨晚人数不算多，他只排了15分钟左右：“一般早上来买的人会更多一些，大约10点这里总会排起长长的人龙。”

他也打趣说：“今天买完万字票，明天再买多多！”

不愿具名的附近商铺职员也表示，人龙并未明显增加，一般万字票开彩之前都会有不少人排队，而购买多多的人预计是今天晚上才会比较多。

她说：“最多人排队的时候应该是新年期间，‘红包多多’开彩之前，当时队伍排成蛇形，在投注站前层层叠叠绕了三圈。”