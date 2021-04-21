用私召车、德士运私烟 七名司机被捕

（早报讯）去年共有7名私召车和德士司机因非法运输私烟被捕，当局起获逾1430条私烟。

根据新加坡关税局近日发布的《2020年稽查数据》，2020年共有七名司机利用私召车和德士为买家运送私烟，另外五名利用私召车和德士运货的男子也被逮捕。

报告也列出三个案例。

其一，去年9月5日，关税局官员在道义通道一带展开行动，当时一名男子站在私召车旁，司机则在车里，执法人员随后搜查时检查出230条用黑色塑料袋包装的漏税烟。

调查显示，当时男子正和司机商讨运输费用，司机以小时收费。

当局向涉事司机发出有条件警告，而男子则因走私烟草被控上国家法院，被判坐牢四个月。

其二，去年10月13日，关税局在德福10巷的一栋工业楼展开行动，德士司机坐在德士里，另一名男子则负责将红色包装货物装上德士。

执法人员上前搜查时发现209条私烟，而调查显示，德士司机当时正在协助一名中国籍男子运送私烟。

二人随后被控上国家法庭，德士司机被判坐牢四个月，男子也被判监。

其三，去年11月7日，执法人员在康埔桦路的一个多层停车场再次展开行动，一名男子正在一辆新加坡登记的面包车和德士之间搬运红色塑料袋包装的物品。

执法人员分别从面包车和德士车上查获159条又两包私烟和356条私烟，随后涉事车辆以及私烟都被扣押。

调查显示，一名德士司机同时租了一辆面包车收取、储藏私烟，然后利用德士车在全岛送货。

司机随后被控上国家法庭，被判坐牢九个月。

关税局敦促德士以及私召车司机不要参与非法勾当，比如运送私烟。当局也呼吁司机，若是发现可疑乘客企图做出不法行为，务必向当局通报。