补习老师再犯 对三少年伸狼爪监八年鞭六下

（早报讯）前小学男教师曾诱使男生做猥亵行为被判监，出狱后改当补习老师又对三名少年伸狼爪。

这名惯犯是石顺成（43岁），他共面对18项性侵及抵触儿童与青少年法令的罪状，早前认下其中四项，余项由法官下判时纳入考量。

曾是一名小学华文教师的被告，早前因诱使小男生做猥亵行为坐牢，出狱两年后再度性侵另一名14岁少年再度入狱。

被告出狱后改当华文补习老师，却在2018年4月15日至6月20日间，又对3名年龄介于13岁至15岁的少年做出不当行为，包括亲吻、口交和手淫。

案情揭露，被告是同性恋者，自2016年经常透过社交软件及网络平台寻找猎物，同时也教导小学5年级至中学四年级的学生。

首名15岁受害者在2018年登广告找女伴，被告同年4月私讯对方，以金钱诱惑他尝试同性恋性爱。两人在4月23日于受害者家中见面后，对方为他手淫。

另一名13岁男生透过社交媒体和被告聊天，4月15日见面彼此进行口交和手淫，两日后他们也约在榜鹅民众俱乐部的公共厕所胡搞。

直到隔年6月，男生母亲查看手机，发现性爱相关话题，报警揭发。

控方表示心理卫生学院报告指被告重犯概率高，被告对他的所作所为毫无悔意。

代表律师则在求情时说，被告自出狱后，朋友都远离他，让他心情非常低落，所以才会犯错。

法官昨日在得到评估报告后，判他8年的改造性监禁，及鞭打6下。（人名译音）