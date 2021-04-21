15人出现肠胃炎症状 Kin Hoi餐厅被令停业

（早报讯）15人食用了荷兰弄Kin Hoi餐厅准备的食物后出现肠胃炎症状，餐厅被令暂停营业。

卫生部和新加坡食品局今天（4月21日）发文告说，共有15人在今年3月28日至4月15日之间，吃了Kin Hoi准备的食物后出现肠胃炎症状。其中一人住院治疗，现已出院。

Kin Hoi的餐饮执照注册名字为“Meetup @ 352”。

卫生部和食品局在本月19日接获通报。有鉴于目前疑似有病毒传播风险，食品局已下令Kin Hoi从昨天（4月20日）起暂停营业，直至另行通知。

食品局同时也下令位于实利基路171号的Kemono Pte Ltd，禁止为Kin Ho准备和提供所有菜单上的品项，包括网上订餐。

Kemono Pte Ltd是Kin Hoi的生意伙伴，在另一个餐饮场所准备和烹煮Kin Hoi的网上餐点订单。

Kin Hoi的网站和社交媒体上已贴出公告，表示为了向顾客提供更好的海鲜餐饮体验，餐厅将从4月21日起暂停店面和网上送餐服务。

Kin Hoi所有负责处理食物的员工都必须重修基本食品卫生课程并取得及格，才能恢复处理食物的工作。餐饮店也必须清洗和消毒门店，包括设备和餐具。

Kemono Pte Ltd必须消毒准备食物的台面和地板，并确保洗碗槽保持良好卫生。

食品局强调，食物安全是所有人的共同责任。食品局提醒餐饮业者时刻保持良好的食物和个人卫生习惯，当局将毫不犹豫地采取行动对付任何违反环境公共卫生法令者。

为了确保所有餐饮场所保持高标准食物卫生，食品局建议公众不要光顾卫生情况差的餐饮店，并通过食品局网站www.sfa.gov.sg/feedback向当局举报不达标的餐饮店并提供资料，以便当局跟进调查。