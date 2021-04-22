（早报讯）华尔街隔夜股市回升，纳斯达克指数上扬1.19％，标普500指数和道琼斯工商指数同样涨0.93％。

东京股市开盘上扬1.2％。

冠病疫情日趋严峻引起市场对经济复苏前景的担忧，新加坡海峡时报指数昨日下挫37.11点或1.16％，创1月29日以来最大单日跌幅，闭市报3155.06点。

周四（4月22日）可关注股票：

1.ESR房地产投资信托（ESR-REIT）周四开市前公布今年首季业务报告显示，核心每单位派息（DPU）同比增长14.8％至0.8分，可派发收入则同比增长17.1％至2870万元。

2.电子产品制造公司快捷达环球（Aztech Global）今年第一季净利增加21倍至1320万元，去年同期为60万元。这是集团3月在新加坡交易所主板挂牌后发布第一份业务报告。

3.新加坡交易所（SGX）推出新的四份远期运费合约（forward freight agreement）和期货合约。随着全球工业生产复苏，加上中国钢铁强劲的需求继续带动铁矿石和小型散装货物（minor bulks）的需求，新推出的合约将为市场参与者提供更精准的对冲工具。

4.翱兰国际（Olam International）旗下的翱兰食品原料（Olam Food Ingredients）将与从事零食业务的亿滋国际（Mondelēz International）合作，在印度尼西亚打造全球最大的可持续商业可可农场。

5.针对两名股东指莱佛士教育（Raffles Education）主席兼总裁周华盛操控一项配售股计划，公司董事会发布文告澄清，这些指责是毫无根据的。

6.加拿大保险公司费尔法克斯金融公司（Fairfax Financial Holdings）的子公司以每股0.3535元，对新加坡再保（Singapore Reinsurance Corporation）提出全面收购献议，目前已转为无条件，截止日期延迟至5月18日下午5时30分。

7.停牌中的美容产品公司全美世界（Best World）获新交所允许延迟举行2020年度股东大会至8月底。