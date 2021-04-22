劳动节奖章颁奖仪式下周三举行 将颁授工运最高荣誉奖章

（早报讯）劳动节奖章颁奖仪式将在下周三（4月28日）举行，今年获得表彰的一共有143名工运领袖、劳资政三方合作伙伴及模范工人。全国职工总会也将颁授象征工运最高荣誉的荣誉奖章（Medal of Honour），但获奖者下周才会揭晓。

全国职工总会周四（4月22日）中午宣布，劳动节奖章颁奖仪式将在白沙乐怡度假村（Downtown East），以实体方式分两场举行。

主持仪式的是职总会长雷家英以及秘书长黄志明。去年因为冠病疫情，职总没有举行劳动节奖章颁奖仪式。

职总今年也会颁授象征工运最高荣誉的荣誉奖章，这个奖章授予授予为工运做出卓越贡献的非工运人士，近年来获奖的包括前基础建设统筹部长兼交通部长许文远（2019年）、国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼（2017年）、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤（2014年）以及卫生部长颜金勇（2014年）。

外交部兼交通部高级政务部长徐芳达以及人力部常任秘书甘泽铨将获颁卓越服务奖（Distinguished Service），这是今年仅次于荣誉奖章的表彰。

去年骑脚踏车时冠状动脉疾病突然发作逝世得职总恒习前总裁郭国光，也获追授功绩勋章（Meritorious Service），他是四名获颁这个荣誉的其中一人。另外三人分别是担任职总创优企业、职总英康和职总平价董事的纪德坤，职总平价董事林明仁以及公共服务署副常任秘书张静文。

职总也将劳工同志奖（星章）（勋条）追授予上个月逝世的资深工运领袖纳吉亚班（Nachiappan RK Sinniah）。他是电力与煤气业雇员联合会（Union of Power and Gas Employees，简称UPAGE）前秘书长。另一名获颁这个荣誉的是全国交通工友联合会秘书长范清坡。