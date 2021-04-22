男子白嫖女学生还假装帮追卖肉钱 判监32月

（早报讯）仓库助手变身霸王嫖客！分饰两角冒充陪游代理诱骗女学生卖身，再伪装嫖客逼她上床两三回后，不仅不给钱还把她骗得团团转。

今年37岁的被告阿都拉曼案发时是一名仓库助手，他昨天（4月21日）承认一项不诚实地诱骗受害者提供性服务的控状后，被判坐牢32个月。

根据案情，去年8月11日，被告通过社交媒体Instagram联系一名25岁女学生，谎称自己是一名正在召女陪游的陪游代理，并保证“安全钱又多”。

为了赚快钱，女学生便在通讯平台Telegram上谈交易。

被告指有嫖客愿意支付1500元换取两小时的性服务，女学生于是在当晚7时上“嫖客”的家。实际上，这名“嫖客”就是被告。

两人翻云覆雨后，“嫖客”要求加价再来一轮。女学生起初答应，但“嫖客”动作粗鲁，导致女子私处流血，她于是痛得推开被告，躲到厕所里哭泣。

不料，“嫖客”竟要求女学生好好“收尾”，女学生也认为应履行约定完成服务而乖乖照办。完事后，女学生向“嫖客”索取1500元服务费，“嫖客”却声称早已把钱交给“陪游代理”，要她向后者领钱。

信以为真的女学生随后联系“陪游代理”，并被通知一小时后就会过账，但女学生迟迟未收到钱，一查看才惊觉两人的对话早已被删光，她也被屏蔽。

感到绝望的女学生找上“嫖客”的家，要求“嫖客”帮忙联系“陪游代理”。“嫖客”当时假好心承诺帮忙，就打发她离开。

女学生隔天发现钱仍未到账后报警处理，才揭发被告一人分饰两角欺骗她。