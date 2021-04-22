孟加拉客工车祸丧命 孩子刚满两岁妻子痛哭不止

（早报讯）在泛岛快速公路车祸去世的33岁孟加拉籍客工，孩子刚满两岁，妻子得知噩耗痛哭不止，母亲日日以泪洗脸。

zaobao.sg连日报道，前天（4月20日）清晨6时许，在泛岛快速公路往樟宜机场方向，靠近惹兰巴哈出口前的路段，一辆载有多名客工的罗厘疑失控撞上爆胎停在路旁的倾斗卡车，酿1死16伤。

不幸丧命的孟加拉籍客工是33岁的托法扎（Tofazzal Hossain）。记者联络上他的前室友阿姆兰（31岁），询问逝者生前的情况。

阿姆兰受访时说，死者来自孟加拉南部的罗基布尔县，在新加坡长期工作长达12年，他三年前刚结婚，儿子刚满两岁，是家中唯一经济支柱，妻子得知噩耗时痛哭不止。

阿姆兰说：“他家里有五个兄弟，他非常孝顺，每月会转账500至800新元回家，帮忙支付父亲的糖尿病医药费，他母亲刚进行的心脏手术也是由他付钱。”

阿姆兰称，事发后有另一名客工用死者的手机打给他的父母，但不敢告诉两老儿子已去世。

“起初只告诉他们儿子遭遇车祸，但后来还是无法隐瞒事实，母亲无法相信儿子已经去世，一直到现在都以泪洗面。”

阿姆兰和死者同住一年多，他指死者性格温和，车祸前几天还曾提到想念远方的家人。

“当时他还好好的，结果再次听到他的消息时，我们已经阴阳相隔。这几天我无法睡着，一闭上眼睛，就是他的样子。”

多名同事和朋友昨天为托法扎举行丧礼，遗体将在明天被运回他的家乡。

客工援助组织ItsRainingRaincoats也告诉《联合晚报》，已联系了死者的家属，将为他们提供辅导服务。

车祸中受伤的16名客工，今早有五人还在医院，其中两人仍在加护病房。

根据《联合晚报》之前报道，涉事的罗厘当时载着17名客工，车祸导致所有乘客受伤送院救治。

《联合晚报》今早联系其中一名受伤客工拉扎克（26岁），他的手在车祸中受伤，目前在宿舍休息，明天得回医院复诊。

他说：“目前还有五名同事还在留院，其中两人还在加护病房。”