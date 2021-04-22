贪污相关举报去年减三成

（早报讯）我国贪污情况仍严格受控，去年在冠病疫情期间，贪污调查局接获的贪污相关举报显著减少逾三成，其中有34％或81起举报足以立案展开调查。

贪污调查局今天（4月22日）公布2020年数据时指出，疫情促使私人业界的经济活动骤减，或导致贪污相关举报也随之减少。该局去年接获239起贪污举报，明显少于前年的350起，也创下过去五年新低。

去年展开调查的新案件占举报数量的34％，高于前四年的平均每年30％。贪污调查局指出，这不仅是因为该局接获的举报信息质量有所提升，当局也加强了调查与情报侦察能力，能够找出更多可追踪的线索。

该局也重申会严正看待所有涉及防止贪污法令的举报内容，无论是否具名、贿赂的性质或金额的多寡，都会经由彻底评估和调查。

去年立案调查的案件有86％涉及私人企业，其中9％是公共部门职员拒绝接受私企人员的贿赂。另有14％被立案调查的案件则涉及公共部门。

此外，尽管疫情影响了办公安排，贪污调查局去年完成调查的案件比例仍有所升高，从2019年的85％增至去年的87％。

文告引述贪污调查局局长邓兆庭的话说，尽管面对疫情带来的挑战，我国的贪污情况维持在低水平，也仍是全球最廉洁的国家之一，这有赖于人民持续保持警惕，坚决防止贪污。“贪污调查局致力于与社区打造更紧密的合作关系，也拓展我们的行动能力，以确保新加坡维持廉洁和零贪污。”