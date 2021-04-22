我国进一步收紧对印度的边境管制

（早报讯）考虑到印度的疫情情况持续恶化，我国进一步收紧对该国的边境管制，从今晚11时59分起，所有从印度入境本地者必须在酒店等指定防疫设施完成21天隔离。

此外，从23日晚上11时59分起，过去14天到过印度的长期证件和短期探访证持有者，将无法入境我国或在新加坡转机。

我国早在星期二（4月20日）宣布，从印度入境我国者在酒店等指定防疫设施完成14天隔离后，可在住处自我隔离多七天。不过联合领导抗疫跨部门工作小组的教育部长兼财政部第二部长黄循财在星期四下午（22日）举行的记者会上指出，印度的疫情情况持续恶化，因此政府决定进一步收紧条例。

从今晚11时59分起，所有从印度入境本地者必须在指定防疫措施隔离21天。他们也需要在入境我国后、隔离第14天和第21天接受聚合酶链式反应（PCR）检测。

从明晚11时59分起，过去14天到过印度（包括在当地转机）的长期证件和短期探访证持有者，将无法入境我国或在新加坡转机，直至另行通知。

根据卫生部今天发的文告，目前没有证据显示近期的客工确诊病例与印度变种病毒有关。不过该部门指出，不少来自印度的客工在建筑、海事和加工业工作，就算在遵守居家通知后，也有可能将病毒传染给他人，在客工宿舍造成新一波疫情。

“我们也担心，之前受感染但康复的客工会再度感染。有鉴于此，我们决定收紧对印度的边境管制。”