女会计11岁儿子也感染冠病 西雅兀兰宿舍再有客工确诊

（早报讯）日前确诊女会计的11岁儿子也感染冠病，使该感染群扩大至四起病例。西雅兀兰宿舍也再有一名32岁客工确诊，他是早前确诊建筑管工的室友。

根据卫生部文告，昨天（4月22日）新增的唯一社区病例是一名持学生证的11岁印度籍男生。他的父母是早前相继确诊的会计和餐馆经理。男生就读于博伟国际教育学院（Dimensions International College），他在母亲于本月16日确诊当天已被隔离。

他在17日和19日隔离期间接受检测，结果都呈阴性。不过，他在21日发烧并向卫生部通报症状，再次接受检测后结果呈阳，被救护车送往医院。他的血清检测呈阴性，显示可能是当前受感染。

此外，本地昨天也新增一起客工宿舍病例，病患是一名住在西雅兀兰宿舍（Westlite Woodlands）的32岁孟加拉籍客工，在2018年12月抵新。

该宿舍本月19日刚有一名35岁住户确诊。这名刚确诊的客工是他的室友，并且和他同样是受雇于Prosper Environmental & Engineering公司的建筑管工，在胜科海事海军部船厂工作。

文告指出，这名刚确诊的客工因曾与之前的确诊病例有过密切接触，19日已在政府隔离设施接受隔离。他并未出现症状，但20日在隔离期间接受检测后结果呈阳，被送往医院。他最近一次在13日接受例行检测时，结果都呈阴性，血清检测结果则尚未出炉。

这名客工在3月13日接种了首剂疫苗，并在本月3日接种了第二剂，这相信是他没有出现症状的原因。卫生部说，冠病疫苗能够有效帮助多数接种者避免有症状的疾病，但接种后的个人仍有可能受感染。至于接种疫苗是否也能够避免病毒传播，则有待进一步研究。

卫生部指出，这提醒人们不能掉以轻心，现有的安全管理措施、检测和追踪密切接触者的工作仍有必要，并且能够有效帮助我国控制病毒的传播，让社区感染维持在低水平。

我国昨天新增24起冠病确诊病例，除了上述两起病例，其余22起均属境外输入，他们抵新后就开始履行居家通知。输入病例当中，共有11人从印度抵境。