（早报讯）美国政府计划对富裕人士加税的消息，促使纽约隔夜股市周四（4月22日）普遍回跌。道琼斯指数周四回跌321.41点或0.94％，闭市报33815.90点；标普500指数跌38.44点或0.92％，闭市报4134.98点；纳斯达克指数跌131.81点或0.94％，闭市报13818.41点。

虽然美国股市三大股指的期货在亚洲今天（周五）至今小幅回涨逾0.1％，悉尼、东京和首尔股市的开盘表现疲软，悉尼、首尔和东京股市目前分别跌0.01％、0.41％和0.87％。

本地方面，海峡时报指数周四因大多数蓝筹股下跌而回升32.72点或1.04％，闭市报3187.78点。

周五（23日）可关注的股票：

1.吉宝企业（Keppel Corp）集团第一季净利“稍微高于去年同季”，除了岸外与海事之外，所有主要业务都取得盈利。它去年第一季净利报1亿6000万元。

吉宝企业昨日闭市后发布第一季业务报告时透露，吉宝岸外与海事第一季的表现也比前一季好，息税折摊前盈利（EBITDA）已转正，因为利润率和生产力改善。巴西国营石油公司（Petrobras）料将在上半年内颁发有关浮式生产储油船（FPSO）建造合同。如果吉宝获得该合同，净订单数额将倍增，截至3月底时为30亿元。

集团第一季营收同比持稳于18亿8900万元，去年同季为18亿5700万元。营收持稳主要是来自城市发展业务和资产管理业务的营收贡献增加，抵消了能源与环境业务营收下降的影响。

至于本地工人宿舍新一波疫情的影响，吉宝表示至今它没有新确诊病例，但它“保持警惕”，它的工人每两周接受一次检查。

吉宝企业昨日股价上涨0.38％，闭市报5.33元。

2.丰树北亚商业信托（Mapletree North Asia Commercial Trust）昨日闭市后宣布，截至3月底的下半年每单位派息（DPU）同比上扬1.9％至3.299分，可派发收入也增加8.8％至1亿1332万元。这是因为新收购房地产的贡献以及香港商场的租金减免减少。

信托全年每单位派息下滑13.3％至6.175分，可派发收入下跌7.8％至2亿1015万元。这主要是因为受到冠病冲击，但日本与韩国的收购起了缓冲作用。

信托昨天收报1.07元，涨1分或0.94％。

3.顶级手套（Top Glove）董事会决定把香港上市发售新股规模削减47％，从最多14亿9500万股，减至最多7亿9350万股，新的售股规模约为扩大后股本的9％。它预期发售新股将筹集的资金，因此相应大减至最多达79亿4000万港元（42亿2000万令吉或13亿6100万新元）资金。

该公司早前在2月底宣布在香港交易所双边第一上市（dual primary listing）的计划。原本预期可能在今年5月至6月落实。

顶级手套昨日股价涨2.27％，闭市报1.80元。

4.奕丰集团（iFAST Corp）今年第一季净利同比大增142.5％至882万元，营收劲升43.8％至5534万元。集团的净营收强劲增长51.4％至2850万元。集团截至2021年3月31日的行政管理资产规模（AUA）大增68.9％，并创下161亿1000万元的新高。

奕丰集团昨日闭市后发布业务报告，集团第一季每股盈利3.22分，每股净资产值41.43分。董事会建议在6月4日派发每股1分的中期股息，高于去年同期的0.75分，股票注册截止日期是5月19日。集团预期2021年全年每股派息将高于去年。

奕丰集团昨日股价上涨0.49％，闭市报6.18元。

5.永科控股（AEM Holdings）昨日闭市后宣布，通过子公司永科新加坡收购韩国ATECO公司26.59％的股权，收购价为380万美元。集团也有权收购更多股权，顶限为65％。

ATECO专门设计和研发记忆测试处理器相关的解决方案。集团相信这项投资有助于与ATECO密切合作，让它采纳后者的一些独特技术和进军韩国市场。

永科控股昨日股价持平，闭市报3.98元。

6.亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）与PGI控股达成协议，信托拟以1670万元把ALOG樟宜第二物流中心售卖给PGI控股。信托昨日闭市后透露消息时指出，这个售价比该中心去年底的估价高出约7.7％。这笔交易有待裕廊集团的批准，交易预期在上半年完成。

亚腾乐歌物流信托昨日股价上涨0.68％，闭市报0.745元。

7.主板挂牌公司中国杰化（Fabchem China）已签署价值2500万元的反向收购合约，把公司掌控权转给一家本地公司，让它借此上市并从主板转到凯利板挂牌。

中国杰化昨日闭市后透露，它已与本地室内设计装修公司Lincotrade & Associates的股东签约，买下Lincotrade的全部股权，并将以发出总值2500万元中国杰化新股给卖方，来完成这项交易，每股中国杰化新股为0.22元。

这将使到中国杰化易主，让Lincotrade的三名股东合共掌控公司68.22％扩大后股本。这项交易有待中国杰化股东批准，以及取得证券业理事会豁免新掌控者向中国杰化其余股东提出全面收购献议。配合这项收购交易，中国杰化也将向新交所申请从主板转到凯利板挂牌。

目前在新交所观察名单中的中国杰化，昨日股价没有变动，报0.375元。

8.亚太策略投资（Asia-Pacific Strategic Investments）昨日闭市后透露，公司已签署不具法律约束力的协议，将收购一个酒店业务的100％股权。这项交易将完全通过发出亚太策略投资新股来完成。目前这个收购计划还处于初步阶段，公司不保证能够谈成交易签署具法律效力的合约。

亚太策略投资昨日股价跌0.1分或50％，闭市报0.1分。

9.莱萨特国际（Lasseters International）昨日闭市后透露对新交所（SGX）询问的答复，指视市场情况和跨境旅行限制的开放，公司预期其马来西亚Mercure hotel将在今年7月开始营业及创造收入。

莱萨特国际是在周一（19日）透露签约脱售其澳大利亚赌场酒店业务、保健俱乐部业务及永久地契土地和建筑，总售价是1亿零500万澳元（1亿零860万新元），交易有待符合一些条件，包括获得股东的批准。购买者是澳洲综合项目与酒店集团Iris Capital旗下公司。此消息发布隔天，该公司的股价大涨33％至5.2分。

新交所询问莱萨特国际的其中一个问题是，那些澳大利亚业务几乎占公司100％营收，脱售这些业务之后，公司有什么计划？

莱萨特国际昨日股价再涨1.92％，闭市报5.3分。

10.主板公司奇益（Procurri）连续两天有股东表示反对私募基金Novo Tellus提出的每股0.365元收购献议，这使反对此献议的大股东和持显著股权的股东增至三个，这些反对股东共持有奇益的31.01％股权。

第三个表示反对的股东是Koh Swee Yong，奇益昨日透露，该股东表示持有5.91％股权。而奇益前天透露，股东ICH Gemini Asia Growth Fund表示反对该献议。ICH Gemini持股3.9％。持有21.2％股权的大股东——得尊（Declout），上周最先表示反对。

Novo Tellus与同伙共持28.7％股权，它的收购献议需要争取逾半其余股东或持超过35.7％股权其余股东的支持。

奇益昨日股价跌1.41％，闭市报0.35元。

11.星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）截止3月底上半年每单位派息同比上扬28.4％至5.996分，去年上半年为4.67分。

信托今早发布业绩。它指出，收购亚洲零售基金后其零售资产组合扩大并提振了业务表现，信托上半年总营收因此同比扬升73.8％至1亿7360万元，去年上半年为9990万元。

信托上半年净房地产收入同比增加73.8％至1亿2570万元，可派发收入同比增加42.3％至1亿零110万元。