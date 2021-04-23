新加坡建筑商公会：寻求从其他国家引进客工

（早报讯）我国进一步收紧对印度的边境管制，将影响本地建筑工程进度，建筑业者正寻求从其他国家引进客工以克服当前挑战。

新加坡建筑商公会今早发表文告说：“收紧边境管制将对业者引进建筑客工造成负面冲击，并影响建筑工程的进度，造成进一步的拖延。建筑业自冠病疫情去年暴发以来就面对严重的劳动力短缺，许多客工在疫情期间都离开新加坡。公会正展开工作，从印度以外的国家引进人力资源。”

建筑商公会也对一些人士将建筑业客工跟《新加坡—印度全面经济合作协定》（CECA）做出连接表示关注，强调两者毫无关联。建筑业需要客工，因为他们是劳动力的主干，没有新加坡人愿意从事建筑工作。而他们大部分来自印度和孟加拉。

公会指出，劳动力短缺已造成建筑项目面对九至12个月的拖延，劳动力和原料成本也上涨了30％至50％。一些公司将被迫结业，影响建筑业的10万名员工。若问题不在近期解决，国人最终将面对更高的建筑成本。公会希望政府继续支持建筑业者，做出适当的调整协助业者渡过当前困境。

公会透露，正与相关政府部门合作，让来自亚细安国家的客工安全返回新加坡，包括在各自国家完成准确及可靠的出境前病毒测试、隔离程序、疫苗接种，降低客工在本地旅行居家通知的成本，以及在工地实施安全防疫措施防止新一波疫情传播。