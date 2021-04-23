买“秘诀”窜改美食卡 男子吃霸王餐监三周

（早报讯）发现朋友多次用美食卡在老巴刹挥霍请客，42岁男子一问之下得知对方原来有“秘诀”窜改美食卡，于是串谋另一友人花500元买下这“秘诀”，四人接着使用这张美食卡吃霸王餐和买香烟，一年内花费超过两万元。

被告黄耀伟面对两项滥用电脑法令的控状，他承认其中一项，余项交由法官下判时一并考虑后，昨天（4月22日）被判坐牢三周。

案情显示，他在2014年认识许添盛（37岁），并经对方介绍后，也认识了伊达（35岁）和张文奇（27岁）。

他们四人经常到老巴刹聚会，被告多次发现许添盛总是用Kopitiam美食卡购买许多美食，后者起初指是张文奇请客，后来才透露张文奇有“秘诀”，可以非法充值美食卡。

张文奇随后免费帮被告的美食卡充值，被告与伊达尝到甜头后，打算掌握充值“秘诀”，于是花500元通过许添盛，向张文奇“买下”这所谓的秘诀。

原来“秘诀”就是准备一台具备无线通讯功能（NFC）的手机，并将美食卡放在手机下方，通过特定的应用程序就可以窜改美食卡的金额。

被告和伊达随后如法炮制充值一张美食卡后，在每次四人聚会时，都用这张美食卡吃霸王餐和买香烟，平时则交给伊达保管，而伊达也会用来购买自己所需的香烟。

由于四人总是在老巴刹聚会，伊达也经常前来购买香烟，一名摊位助手因此对伊达起疑，并通报上司，Kopitiam接着报警揭发四人恶行。

经调查显示，四人在2015年至2016年之间，只充值过10元，但实际上却花费了高达2万1660元。（人名译音）