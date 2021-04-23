妇女申诉：诊所医生 头皮屑误当头虱

（早报讯）一名学生长头虱，半数同学被送回家，一名母亲带孩子去诊所，岂料医生竟误诊，自己回家检查时，发现只是头皮屑。

家长陈女士于4月15日中午接到学校通知，称班上有一名同学有头虱，全班集体进行检查，其中一半的学生需要送回家进一步检查，以策安全。

“我吓了一跳，赶去学校，然后带孩子去看医生。由于担心又紧张，因此没有提前检查孩子的情况，就直接去看诊。”

经检查，孩子头上的确有一些白点，医生说可能是头虱，于是给了洗发液去头虱。不过，陈女士回家后再检查孩子的头皮时，发现所谓的白点都只是头皮屑。“我很吃惊，头虱和头皮屑看起来相似，但细看是可以区分出来的。我不确定是不是医生看错，所以又带孩子看了一次医生。”

陈女士带孩子回到同一间诊所，另一名值班医生看诊，确认孩子并没有头虱。

“虽然松了一口气，但我对第一位医生的专业度产生质疑。我们没有专业的医学知识，所以都是相信医生的话。这一次是小问题，如果有生命危险的疾病该怎么办？我很担心。”

对此，陈女士提醒其他的家长，遇到这类的情况，要有警觉性。“虽然医生是专业的，但我们做家长的也应该去再三检查和判断。”

诊所负责人表示，一切都必须以安全为重。

《新明日报》记者联系到诊所负责人表示，他表示，当班上有一名同学有头虱时，其他孩子被传染的可能性会比较高。因此，发现陈女士的孩子头发有白点，又无法百分之百肯定是否是头虱的情况下，为了安全起见，开了去头虱洗发液。

他表示，作为医生，也需要对学校的其他同学负责，所以为了以防万一，做好准备。

他也强调，事后退款给陈女士，而这款洗发液对于没有头虱的人使用也没有风险。