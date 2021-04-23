女郎申诉：鱼柳汉堡吃出两根鱼骨

（早报讯）女子申诉，在本应“无骨”的鱼柳汉堡中，吃到两根鱼骨，餐厅职员表示，当晚已为失误道歉，并打五折赔偿。

一名陈小姐昨晚（4月22日）在面簿专页Complaint Singapore贴文，指她在西餐厅T Bob’s Corner吃晚餐时，在鱼柳汉堡中发现两根鱼骨。

“我当晚点了香脆鱼柳汉堡吃，误吞了一根鱼骨，之后还发现了另一根鱼骨。”

根据照片，鱼骨超过一公分长，末端还粘着一些白色鱼肉。

陈小姐称，她询问厨师时，对方说她应该检查汉堡是否有鱼骨，而餐厅职员没道歉或解释，直接把她吃剩一半的餐盘收走。用完餐后，餐厅为该鱼柳汉堡打了五折，尝试以此息事宁人。

陈小姐说，她并不想打折，认为餐厅看待此事的态度很不负责任。

“有谁会在鱼柳汉堡中检查是否有鱼骨？若小孩误食怎么办？”

对此，餐厅职员法杜拉（28岁）受询时表示，陈小姐昨晚与五名朋友到餐厅用餐，他当场已向她们解释，并代表公司道歉。“这是我们的失误，我也为她的汉堡打五折作为赔偿，她们当时也接受，不知道为何会再将此事放上网，我会再联系她道歉。”

法杜拉表示，陈小姐与朋友们昨晚点了两个鱼柳汉堡，通知职员说吃到鱼骨时，其中一个汉堡已经吃完，另一个汉堡只剩下四分之一。

“她称自己误吞鱼骨，我原本想电召救护车，若查出因鱼骨被噎到，我们会做出相应的赔偿。不过，对方朋友拒绝，事后还有说有笑。”

他也说，这是第一次有食客在鱼柳汉堡中吃出鱼骨，餐厅的鱼柳是手工制成的，难以百分百完美，职员都会尽可能避免犯错。

“吃东西时，例如在吃鱼或鸡的时候，其实都需要格外注意。我已经与厨师沟通过，由于事情刚发生，我们会尽快安排，改善处理鱼柳的方式。”