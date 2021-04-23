教育交通等七政府部门洗牌 黄循财任财长

（早报讯）李显龙总理宣布内阁大改组，财政、教育、交通、卫生等七大政府部门更换部长。取代王瑞杰出任财政部长的是第四代领导团队核心成员之一的黄循财。

副总理王瑞杰请辞第四代团队领军者后，李总理如所承诺，在约两周后宣布内阁新阵容。他今午透过视讯举行记者会宣布调动。这些职务调动会于5月15日生效。

此次内阁改组中，被视为下任总理领跑者的四名第四代阁员陈振声、黄循财、王乙康和李智陞的动向最受关注。黄循财和王乙康都在上届大选后才刚分别接管教育部与交通部；李智陞这次的内阁职务不受影响。

上届大选后随即进入内阁、兼任两个部门第二部长的陈诗龙医生也正式升任正部长，掌管人力部。

49岁的黄循财从财政部第二部长升任财长，他原本负责的教育部由贸工部长陈振声（52岁）接任，贸工部改由主掌卫生部10年的颜金勇（62岁）领导。

王乙康（52岁）则卸下交通部长职务，出任卫生部长，并取代颜金勇，与黄循财一起联合领导抗疫跨部门工作小组。

交通部长的职务将交给易华仁。他卸下的通讯及新闻部长职务，由人力部长杨莉明接任。

王瑞杰虽已卸下财长职务，但他将继续担任副总理兼经济政策统筹部长。

两年前由第四代领导团队推举为领军人物的王瑞杰，本月8日向李显龙总理请辞，希望让位给跑道更长的相对年轻人选。他当时也表明将在两周后的内阁改组时，卸下财长一职。

针对这次内阁改组，李总理在记者会上说：“我国整体上有一套相当完善应对疫情的策略，经济情况也稳定下来，所以在这个时候调整内阁，做比较全面的重组，为新加坡的长远发展做更好的准备。同时，也让我的团队有机会吸取更多的经验。”

新内阁名单