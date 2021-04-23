【内阁改组】徐芳达将担任职总副秘书长

（早报讯）交通部高级政务部长徐芳达将加入全国职工总会接替许宝琨，担任职总副秘书长，许宝琨则离开职总，全职为政府服务。

李显龙总理日前致函职总会长雷家英表示希望许宝琨返回政府。李总理在与职总秘书长黄志明讨论后，决定让徐芳达接替许宝琨在职总的职务。

雷家英回函说，她代表职总中央委员会，接受总理的要求。许宝琨已经请辞，并将于5月15日正式离任。

职总中委也欢迎徐芳达加入工运，而徐芳达对工运并不陌生。他今年获职总颁发的卓越服务奖。

总理致函职总（译文）

亲爱的雷家英会长：

2018年，应全国职工总会中央委员会的要求，我请许宝琨高级政务部长在保留相关内阁职务的同时，以兼职性质为职工运动服务。宝琨是除了职总秘书长以外，工运与政府机构之间的另一个接触点，他也加强了职总与人民行动党之间密切的共生关系。

我现在想让宝琨全职回到内阁。在和黄志明秘书长讨论之后，我决定提名徐芳达高级政务部长出任同样的职务。芳达目前在交通部任职，过去也有在贸工部和公共部门服务的经验，他一定能够做出显著的贡献，支援职总为确保工友生计与未来做出的努力。

我希望职总中委会支持这项提议，希望早日收到你的肯定答复。

李显龙总理

职总致函总理（译文）

亲爱的李总理：

谨此回复你在4月21日来函，要求全国职工总会副秘书长许宝琨卸下职总职务，以便他可以全职回返政府部门。我代表职总中央委员会接受你的要求。宝琨也向我递交了辞职信，我已代表职总中委接受，他将于5月15日正式离任。

宝琨一直是职总领导团队的重要成员，推动了我们在渐进式薪金模式，以及培训和转型方面的努力。他关心低薪工友的利益，并通过我们的培训和转型计划推进生产力的提高，我们在此表示感谢。我们有信心宝琨将继续心系工友，并期待他在新岗位与我们合作。

自建国以来，职总与人民行动党之间的共生关系，使我们能创造一个稳定和进步的环境，让企业和工友都从中受益。把担任政治职务者借调到职总，凸显我们对这种共生关系的重视。因此，我们感谢总理提出借调徐芳达到工运。我已同职总中委讨论此事，我们很高兴接受芳达加入我们的行列，因为他对工运并不陌生。

谢谢。

职总会长雷家英