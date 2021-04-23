李总理明天出席亚细安领导人峰会 讨论缅甸局势

（早报讯）李显龙总理明天（4月24日）出访印度尼西亚首都雅加达，出席亚细安领导人峰会，与亚细安各国领导人和代表讨论缅甸局势。

总理公署今天发文告说，这场会议由亚细安轮值主席国文莱组织，在雅加达的亚细安秘书处举行。

“亚细安成员国领导人和代表预计将出席会议。亚细安领导人将讨论严重影响了亚细安及本区域和平稳定的缅甸局势。”

随同李总理出访的有外交部长维文医生和外交部官员。李总理出国期间，由国务资政兼国家安全统筹部长张志贤任代总理。

这是亚细安成员国领导人自冠病爆发以来首次举行实体峰会。亚细安外长上个月2日也曾就缅甸局势，通过视讯召开非正式会议。

日经亚洲星期三（21日）报道，缅甸军方发言人证实，军政府领导人、国防军总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）将出席此次峰会。

峰会由文莱苏丹波基亚主持。亚细安成员国当中，目前只有菲律宾总统杜特尔特和泰国总理巴育表示将缺席，改而委任各自外长担任特使出席峰会。

菲律宾派出的是外长特多罗·洛钦（Teodoro Locsin），泰国则派出副首相兼外交部长敦巴穆威奈（Don Pramudwinai）。

缅甸军方2月1日发动政变推翻国务资政翁山淑枝领导的民盟政府后，当地民众在全国各地发动反政变示威。

根据缅甸维权组织政治犯援助协会，军政府日益严酷的镇压行动，已造成700多人死亡及至少3300人遭拘禁。