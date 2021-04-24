三名本土病例中两人已完成两剂疫苗的接种

（早报讯）本地新增39起冠病病例，包括两起社区病例和一起客工宿舍病例，分别为染料船上的外籍船员、来新工作的短期探访者持有人，和在船厂工作的客工。

根据卫生部文告，新增的社区病例包括一名在燃料船上工作的33岁印度尼西亚籍男子，他是在今年2月4日入境，并在2月18日完成居家通知。

他在4月16日下船接种冠病疫苗，并在例行检测中于4月20日进行检测，隔天被发现确诊，并被马上送往国家传染病中心。

另一起社区病例是持短期探访证来新工作的38岁印尼籍男子，他是在4月22日即将回返印尼时进行检测，并在隔天被发现确诊，马上被送往伊丽莎白医院。

他已在分别在3月4日和3月18日在印尼接种两剂冠病疫苗。

昨日（4月23日）新增的客工宿舍病例则是一名21岁的印度籍客工，他在4月19日的集体检测结果呈阳性，隔天的的单独拭子检测也呈阳性，于是送往国家传染病中心。

卫生部表示，他在3月11日和4月1日分别完成两剂冠病疫苗的接种，相信因此并未出现症状。

冠病疫苗能有效帮助多数接种者避免有症状的疾病，但接种后的个人仍有可能受感染。至于接种疫苗是否也能避免病毒传播则有待进一步研究。

我国昨天新增36起输入病例，他们抵新后就开始履行居家通知。当中包括九名新加坡公民，其中七人从印度入境，另两人则从荷兰和巴布亚新几内亚境。

另外，病例也包括七名新加坡永久居民，六人从印度入境，另一人则从印度尼西亚入境。