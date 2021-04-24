没有遵守安全管理措施 10工作场所被罚款

（早报讯）本地一起冠病社区病例的工作场所因违反多项安全管理措施，被人力部下令关闭。当局从4月起已检查近900个工作场所，当中有10间公司被罚款。

人力部今天（4月24日）在面簿贴文，表示当局在这周检查一起社区病例的工作场所，发现该场所违反数个安全管理措施。这包括没有在场所内清楚标示安全距离、没有指定安全管理人员、没有定期进行体温检查，同时也没有适当控制员工和访客的从场所进出。有鉴于此，人力部下令该工作场所关闭。

This week, MOM inspected the workplace of a recent COVID-19 community case. When such cases occur, MOM conducts checks... Singapore Ministry of Manpower on Friday, April 23, 2021

人力部在贴文中指出，当本地出现社区病例，当局会展开稽查行动，确保工作场所实施安全管理措施，以避免进一步的传染。

随着疫情变化、安全管理措施逐步更新，当局也会继续加强执法行动，确保工作场所正确执行现有的措施。

人力部在贴文中说，从4月起，当局已检查近900个工作场所，当中有约10间公司遭罚款。

虽然从本月5日起，工作场所的安全管理措施得以放宽，但雇主必须继续为员工提供安全的工作环境。“为了保障生计和企业，我们必须确保工作场所严格遵守所有的安全管理措施，以降低冠病在工作场所散播的风险。”

人力部也提醒雇主，虽然在家办公已不是既定模式，但任何时候返回工作场所办公的员工人数顶限不得超过75%。没有遵守规定的雇主可能会被罚款、起诉，或者在严重违反措施的情况下，被勒令停业。