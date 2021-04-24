教育部未来五年给推广母语学习委员会拨款3000万

（早报讯）教育部将在未来五年，拨款3000万元，以资助本地三个推广母语学习的委员会更好地集合公众和社区伙伴的专长和资源，营造更好的母语学习环境，推广本地母语学习和应用。

教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲今早（4月24日）在华侨中学诚毅楼为本年度“世界书香日暨文学四月天”揭幕时宣布上述消息。她解释，其中2500万元会由教育部直接拨款，较过去拨款增加了25%。而剩余的500万元，教育部将以“一元对一元”的方式，鼓励个别母语社群自行筹款。

也是推广华文学习委员会主席的孙雪玲指出，接下来，有关机构会积极探索开发更多的阅读形式和载体，吸引学生通过纸本与非纸本等多种媒介来阅读，并采用多种形式引起他们阅读华文的兴趣。

“例如，为了鼓励学生阅读中学华文新课程的泛读丛书，我们会与媒体人合作，将读本拍成微电影，并举办配合泛读丛书的漫画创作比赛。”

由推广华文学习委员会、国家图书馆管理局及华侨中学联合举办的“世界书香日暨文学四月天”，今年主题为“书香伴我行”。从三月到五月，本地各个读书会和文化团体将举办多场导读会，各中小学校也会举办一系列“校园书香日”活动。

活动获得《联合早报》、多个读书会、文化团体和学校支持。一系列活动将举行至5月31日，详情可浏览网站：wbd2021.sg。