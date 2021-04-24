亚细安呼吁缅甸允许亚细安代表团访问当地

（早报讯）任何能使缅甸重返民主过渡道路的解决方案，都须缅甸国防军和全国民主联盟的参与。前者目前是缅甸政体的关键机构，后者则拥有民众支持。亚细安因此呼吁缅甸允许亚细安代表团访问当地，帮助协调双方之间的讨论。

李显龙总理今天（4月24日）出访印度尼西亚首都雅加达，出席亚细安领导人峰会，与亚细安各国领导人和代表讨论缅甸局势。他在峰会上发表讲话时指出这点。其他成员国发言时也提出类似看法。

针对谁将代表我国加入亚细安代表团，李总理会后通过视讯接受媒体访问时说，这还言之过早，因为代表团未必有所有亚细安成员国的代表。“例如，它可能是三方代表团，由亚细安现任、前任和下任轮值主席国的代表组成。细节还有待确定。”

峰会历时约三小时。李总理形容，这是一次具有成果的会议，为亚细安在缅甸问题上勾勒出前进道路。

他说，亚细安成员国代表在峰会上的讲话可总结为六点，除了允许亚细安代表团访问缅甸，还包括停止缅甸境内的暴力行为、释放所有政治拘留者、恢复所有主要利益相关者之间的政治对话、由亚细安扮演建设性的角色，以及允许由亚细安牵头、其他人参与的人道主义援助。

缅甸军政府领导人、国防军总司令敏昂莱也出席了峰会。李总理透露，敏昂莱在会上表示，他聆听了亚细安成员国代表的发言，并会采纳他认为有用的意见。他也不反对亚细安扮演建设性的角色、派遣亚细安代表团以及提供人道主义援助。

李总理在峰会上发表讲话时也说，缅甸的未来终须交由缅甸人民决定，但亚细安能够并希望扮演建设性的角色，以促成持久且和平、通过谈判达成的政治解决方案，让缅甸恢复正常和稳定。

除了亚细安代表团外，亚细安也希望缅甸允许联合国秘书长缅甸问题特使比尔格纳（Christine Burgener）访问当地。李总理说：“过去三年，她展现了自己致力倾听各方和寻求前进之路的坚持。”

李总理强调，根据《亚细安宪章》，亚细安成员有集体责任维护本地区的和平、安全与稳定，因此不能对缅甸局势漠不关心，国际社会也在关注亚细安的动作。“沉默和不作为将影响亚细安的中心地位、信誉和相关性。”

李总理也重申，新加坡强烈反对对手无寸铁的平民使用致命武力。“我们呼吁缅甸军方保持克制，立即停止进一步的流血和暴力事件。我们也敦促军方缓和紧张的政治局势，立即释放所有政治拘留者，包括缅甸总统温敏和国务资政翁山淑枝。”

李总理指出，这是主要利益相关者恢复建设性对话的第一步，以期实现和解并让缅甸恢复稳定。