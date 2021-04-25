五名外籍船员形成新冠病感染群

（早报讯）我国昨天（4月24日）新增五起社区冠病病例，是今年单日新增社区病例最多的一天。其中四人与早前确诊的一名病患形成新的感染群。

根据卫生部文告，这五人都是在“MT ALLI”燃料船上工作的印度尼西亚籍男性海员。他们除了因接受检测或接种疫苗而下船，抵境后其余时间都在船上。

由于刚确诊的四人曾与早前确诊的一名39岁海员有过密切接触，他们在4月16日当天已被隔离。四人当中，三人未出现症状，另一名24岁男子21日开始咳嗽，却未通报症状。

四人在隔离期间于22日接受检测，同日出炉的结果呈阳性，血清检测结果尚未出炉。

文告指出，出现症状的24岁男子和另一名45岁男子已分别在本月7日和15日接种首剂冠病疫苗。由于在完成接种后，人体一般需要数周时间建立免疫力，两人可能是在保护作用还未产生时受感染。

剩余的一起社区病例是一名45岁男性永久居民，在船务公司Wirana Shipping Corporation担任高级执行员。他的父母本月15日从印度抵新，父亲在接受抵境检测时确诊，之后送院。

他的母亲因为曾在飞机上与确诊病患有过密切接触，于16日至30日在指定隔离设施接受隔离。她在15日接受抵境检测时的结果呈阴性，17日再次接受检测也是如此。

尽管这名船务公司职员并未和父母一同前往印度，但他要求在隔离设施照顾母亲，因此也于16日和母亲住进同样的房间，之后一直待在房内。23日，他出现鼻塞并通报了症状，隔天被送往国家传染病中心并且确诊。他的血清检测呈阴性，显示可能是当前受感染。

这名男子在2月26日接种首剂冠病疫苗，并于3月19日完成第二剂接种。卫生部说，冠病疫苗能够有效帮助多数接种者避免有症状的疾病，但接种后仍有人可能染病。接种疫苗是否能避免病毒传播，有待进一步研究。

我国昨天新增23起冠病病例，除了上述社区病例，其余18起均属境外输入，抵新后就开始履行居家通知或接受隔离。