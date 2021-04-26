（早报讯）在美国企业盈利表现强劲的带动下，美国上周五隔夜股市全线上扬，标普500升1.09％，纳斯达克指数升1.44%，道琼斯工商指数升0.67％。

投资者本周预料关注的事件，包括美国联邦公开市场委员会（FOMC）将于明天和周三召开货币政策会议。联邦储备局主席鲍威尔将于周四召开记者会说明最新的决定。

本地方面，进入第二季以来，新加坡海峡时报指数大多时候在3160至3200点之间震荡，至今仍无法站稳在3200点以上。

海指在过去五个交易日小幅下滑7.72点或0.24％；4月至今仅上扬28.7点或0.91％。

今日（4月26日）可关注股票：

1）凯德综合商业信托（简称CICT）今早发布今年第一季业务报告，净房地产收入同比上扬66.6％至2亿4710万元，营收上涨63.9％至3亿3480万元。零售租户销售额在第一季提高2.9％。截至3月底，承诺租用率为95.9％；以净可出租面积计算的加权平均租约为3.1年。

2）亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）与1835 Capital房地产公司达成协议，前者将以4150万澳元（约4260万新元）脱售位于南澳大利亚的Kidman Park物业。出售价比去年12月底的估价高出3.8％。

3）逢来发集团（Hong Lai Huat）的子公司HLH Agriculture（柬埔寨）与中国机械工程签署不具约束力的谅解备忘录，在柬埔寨Aoral生态城发展和经营提供200兆瓦的光伏场（solar farm）。这项合作为期至少20年，并持有进一步延长20年的权利。该项目的投资价值预计为2亿美元（约2亿6580万新元）。

4）惠胜置地（Hatten Land）披露，非直接子公司Gold Mart被裁定必须支付153万令吉（约50万新元）给承包商中国建筑长江当作赔偿，而不是承包商最初要求的1亿令吉。集团对这项裁定没有异议。

5）绿科控股（ecoWise Holdings）和利德环保技术（Leader Environmental Technologies）分别在周一开市前要求暂停交易，表示稍后有宣布。

6）永科控股（AEM Holdings）已掌控全面收购对象CEI公司逾90％股权。

永科上周六发布文告表示，截至上周五傍晚6时，已获得持有约91.39％股份的CEI股东接受收购献议。永科将可强制性收购CEI剩余股份。永科以每股1.15元全面收购CEI的献议今天下午5时30分截止。股东在那之前仍可接受收购献议。