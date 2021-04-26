我国推出2030年知识产权策略蓝图

（早报讯）新加坡政府推出一项为期10年的蓝图计划，目标是加强我国作为全球无形资产与知识产权中心，以及维持我国顶尖知识产权制度的地位。

这包括让企业能够利用知识产权进行融资，以及培养知识产权估值人员。

这项称为2030年新加坡知识产权策略（Singapore IP Strategy 2030，简称SIPS2030) 的蓝图，将由超过10个政府部门组成的跨机构委员会主导推动。

今天是世界知识产权日，总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮和文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，今早正式推介为期10年的新加坡知识产权策略。

SIPS是在2013年知识产权中心总蓝图的基础上建立，并且是在咨询超过1000个来自法律、金融、专业服务与商业群体的利益相关者后制定的。

该项计划做出三大方面的主要建议，即加强我国作为全球无形资产与知识产权中心的地位、利用无形资产与知识产权吸引与培养创新企业，以及发展这方面的良好工作与具有价值的技能。

英兰妮表示，知识产权估值过去并没有统一标准。我国将与其他国家的伙伴合作，制定国际标准。

被问及我国目前的知识产权专业人员队伍有多大，以及SIPS2030将在未来10年制造多少相关工作，她表示在现在阶段还未有这方面的数据，但我国将密切跟进情况，随着发展越来越清晰，未来预料将能会相关数字。