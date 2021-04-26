人力部每月200家访 为女佣提供更好支持

（早报讯）为了给外籍帮佣以及她们雇主提供更好的支持，人力部从本月5日起已展开家访计划，到女佣的住处检查她们是否适应工作与居住环境。同时，职总家庭佣工中心也会把原本抽样访问新入职女佣的计划扩展到涵盖所有女佣。

人力部今早宣布从本月起，会在下来一年里，每个月抽样进行200个家访。之后会在人力资源许可下增加家访的数量，计划涵盖近20万户聘请帮佣的家庭。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳早前在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时透露，人力部将检讨三方面措施，包括跟进女佣的情况、加强医生通报体检报告的制度，以及强化与伙伴机构的合作，为女佣提供更强大的支持网。

人力部外劳管理署外展处处长陈书祥受访时指出，检讨工作正在进行中，当局率先推出以上的新措施，以加强与女佣以及她们的雇主的直接接触与交流。

他说，人力部至今已进行约100个家访，大部分的家访都没有发现重大的问题。“这些新措施将会成为外籍帮佣和她们雇主与人力部的接触点，让我们能及时提出援助，确保女佣入职后一切顺利，能有效解决她们所面对的问题。”

此外，家庭佣工中心从下个月开始，将与所有新入职的女佣进行面对面的访问，确保入职一切顺利并提供她们更多保障自己权益的信息。目前中心打算每个月与大约2000名新入职的外籍帮佣进行访问。

中心从2017年开始进行抽样式的面对面访问计划，但为了确保所有女佣得到公平的对待，该计划将扩展到所有新入职的女佣。访问会在她们开始工作三至六个月期间，在家庭帮佣中心进行。

家庭佣工中心主席杨木光受访时透露，中心有足够的人手，以女佣的母语和她们沟通，确保她们在没有顾虑的情况下，分享自己在本地工作和生活的最真实情况。

他说：“我们的职员也能从女佣的身体语言各方面，去了解她们是否有面对任何问题，或者观察她们是否有被虐待的迹象，让我们更早察觉和预防。这也能向她们保证，我们很重视她们对新加坡所有家庭的贡献。”