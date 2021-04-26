不知硅胶垫黏锅底 炉上加热引火患

（早报讯）一时疏忽导致硅质锅垫着火，女子饱受惊吓，上网呼吁网友提高警惕。

网友Issey Lim今早（4月26日）6时许通过Complaint Singapore面簿群组，发贴文与大家分享自己可怕的经历，但不忘强调：“这次的失火事件纯粹是我自己的疏忽所致，与产品商家无关。”

根据贴文，Issey日前从网购平台Shopee购买了一套便宜精致的硅胶（silicone）材质的锅垫，有一次却不小心将其中一片锅垫放到火炉上，导致失火。

当时，Issey将煮到一半的一锅热水暂时放在锅垫上，打算稍后在继续加热。她稍后将锅放回火炉上继续加热时，没有注意到硅质锅垫直黏在锅底，开火后便转身去忙别的事。

“不到10秒钟，锅底就生起一团大火，让我大吃一惊，不解火势为何会那么大。我赶紧将炉火关掉，并将锅从火炉上移开。”

Issey记得丈夫曾告知她热锅遇水可能会爆炸，因此不敢轻举轻易用水灭火，只好急忙喊丈夫到厨房来灭火。丈夫临危不乱，数次用湿布覆盖火势后，终于成功将火扑灭。

“当时，空气中弥漫着浓烟，家里的防火警报也响起了。我虽然吓坏了，但幸好没有造成什么大损失。”

不少网民留言感谢Issey分享经验，但也有网民认为“罪魁祸首”不是硅胶，网友Leon Lim就指出软木（cork）材质也非常易燃，应小心使用。

网友Aloysius Fong则表示，硅胶的熔点很高，不会那么容易着火，因此猜测Issey买到的其实是橡胶材质的锅垫。