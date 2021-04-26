男趁妻回乡袭女室友胸 受害人急搬反被冤污蔑

（早报讯）25岁已婚男见19岁女室友熟睡，竟趁老婆不在家时伸咸猪手揉捏女室友的酥胸。女子向男子的老婆投诉时反被指诬告，只好报警处理。已婚男因非礼罪被控上法庭，被判坐牢七个月。

被告案发时是一名技工，他面对一项非礼控状。受害人则是被告的马来西亚同乡，事发时与被告和他的妻子同租一个房间。为保护受害者，媒体不得报道任何可揭露受害者身份的资料，包括被告的名字。

被告的妻子与受害人是同事，2018年10月左右，她建议受害人搬进来与他们夫妻同住，借此分摊租金。由于房子非常靠近上班地点，受害人便答应了。

根据案情，案发前被告与妻子回马来西亚一趟，但他的年假不够因此比妻子早一天，在5月6日凌晨12时左右回到新加坡。受害人在同一天晚上9时回到家，梳洗后就换上睡袍睡着了。受害人睡的床褥就放在被告的卧床旁边，平时，被告的妻子会睡在两人中间。

5月7日早上6时许，熟睡中的受害人感觉有一只脚正在她大腿上磨蹭，像是要用脚掀开她的睡袍。受害人这时已经惊醒，但不确定被告是不是有意对她不规矩。

接着，被告伸手隔着睡袍揉捏了被害人的左胸两次。受害人这时确定是被告非礼她，立刻转身拍走被告的手。被告似乎被吓着，受害人赶紧离开，洗澡后照常上班。

事发三天后，受害人向被告的妻子表示想要搬走，并向她解释被告曾对她毛手毛脚。被告与妻子后来找上受害人，还指受害人诬蔑他，几个人谈不拢，受害人只好报警，进而揭发了这起非礼案。