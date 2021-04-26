为报复抛汽油弹入前妻家 男子纵火还冒充大耳窿

（早报讯）为报复前妻，让她“不得安宁”，男子自制汽油弹，抛入前妻一家所住的洋房前院，导致大火燃起，还伪造现场，冒充大耳窿。

被告是36岁的伊斯迈，他今早（4月26日）承认一项恶作剧纵火。案发时他在父母的餐馆担任经理一职。

受害者是被告的32岁前妻。两人在2017年结婚，于2019年2月离婚。

庭上揭露，前妻曾在网上发表言论，诉说过去的不满，相信因此激怒被告。案情显示，2020年5月12日晚上，被告对受害者感到愤怒，想要报复她。

于是，被告从家里的储藏室，拿了一个空瓶子、一个半瓶的油漆稀释剂、一些破布和一个黑色喷漆罐，想要去找他的前妻算账，让前妻“不安宁”。

随后，被告开车到受害者住所附近。电眼拍到，被告在后备箱前，反复往空瓶里倒油漆稀释剂，并在上面塞上破布，制造汽油弹（Molotov Cocktail）。

被告不时会东张西望，看是否有人在监视他。经过大约五分钟的准备，被告穿着雨衣，拿着刚制造好的汽油弹，走向受害者的家。

他在受害者的房子喷漆写“欠钱还钱”，不过受害者家并没有借过钱。然后，他点燃汽油弹，把它扔进了前院，希望引起火灾。汽油弹落在一些木板和受害者的车旁，打碎了玻璃，并燃起了大火。

由于受害者的家人当时都在楼上，没有人听到玻璃碎裂的声音，也没有人注意到火势。幸好，邻居听到了玻璃破碎的声音，并看到火光，于是邻居和她的家人迅速用水把火扑灭。受害者的家人随后报警。

警方到现场调查，起初以为火患是由非法放贷造成的，原因是被告喷漆制造出受害者家欠钱的假象，后来他们的进一步调查显示，这一切是出于被告的恶意。

案件展至6月21日下判。