亲睹三小孩同挤推车 主妇：希望超市严加管制

（早报讯）职总平价霸级超市购物推车后端常见小孩在内，有主妇曾看过三个小孩同挤推车内，希望超市能严加管制。

家庭主妇陈女士（40岁）向《新明日报》申诉，多年来经常看到Nex商场24小时职总平价霸级超市（FairPrice Xtra）的购物推车后端坐着或站着年龄四岁及以上的小孩。

“这些小孩相信是已坐不进推车的小座位而坐在顾客放置食品的部位，有些甚至还站在里面，希望超市能管制。”

陈女士说，虽然情况已持续多年，但在去年疫情较严重时，常替年迈父母到超市购物才发现情况比想象中普遍。

“当时我一周会去超市约两次，每次都会看到。我曾看过有哥哥在里面，由弟弟推着车，反过来的情况也有，还有一次看过有三个小孩挤在推车内，但时常没看到家长在身边。有些孩子甚至看起来已经七八岁。还有看过家长专门推一辆车让孩子坐在里面。”

她说，这种情况较常发生在霸级超市，因为那里的推车往往更大，能容纳这些小孩。

陈女士有两方面的顾虑。“首先并不卫生，他们的鞋子脏，直接踩进去或有残留的细菌污染食物，尤其现在疫情期间须要更注意。超市也不可能每次在顾客使用后消毒。”

“其次，如果坐在推车内的小孩跌出推车受伤，不知该是谁负责。我看过有小孩一时兴奋站起来，在推车内摇晃。”