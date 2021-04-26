金管局推出数码基础设施报告

（早报讯）新加坡金融管理局（MAS）今天发布了一份关于数码基础设施（foundational digital infrastructure）的报告，探讨打造包容数码经济和全球无缝跨境交易所需的基础设施。

报告指出，数码解决方案的迅速增长，虽然有助于改善全球人民的经济和社会状况，但这些解决方案在包容性和不同方案相互操作方面，依然存在许多挑战。因此，建立一个数码基础设施，允许不同用户和不同数码设备无缝连接和进行互动的系统，对实现社会更广泛和更包容的数码化是至关重要的。

报告说：”这类数码基础设施可实现相互操作的解决方案，以及无缝连接数码服务，并能以更低成本和更便利方式扩张到更多人和与企业。“

根据报告，数码基础设施涵盖了四个支柱，即数码身份、授权与同意、相互操作付款系统和数据交换等。

数码身份主要是在保护个人隐私和信息安全的同时，对个人身份进行验证和确认。

授权和同意是通过授权使用数据以及利用机制取得用户同意，确保数码交易是透明且安全的。

相互操作付款系统是要确保用户之间使用的付款清算和结算系统，是具相互操作性质，可无缝进行国内和跨境交易。

最后，数据交换是用户付款和财务计划等相关交易数据，可供第三方使用，从而为用户带来利益。

金管局这份报告是与万事达卡（Mastercard）合作，并获得文莱、柬埔寨、加纳和肯亚等国家的中央银行支持。它下来会侧重跟一群感兴趣的国家合作，探讨建立跨境交易使用的数码基础设施。