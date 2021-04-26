调查：年轻人心理健康受疫情影响 三成忧丧失生活目标

（早报讯）调查显示，因冠病疫情而倍感压力的新加坡人，过去一年从五成减至三成。尽管如此，年轻人的心理健康令人担忧，21岁至29岁新加坡人当中，每10人中有三人相当或非常担心丧失生活目标，27％近几个月也有睡眠障碍。

新加坡政策研究所在去年4月至今年3月之间进行了22轮网络调查，每轮访问500多人，以了解疫情笼罩下新加坡人过去一年的态度与情绪转变。研究报告今天发表。

上个月进行的最新一轮调查显示，只有33％受访者因疫情感到压力或非常压力，显著低于去年4月疫情最严峻时的50％。

其他心理健康指标也普遍是积极的。例如，超过六成受访者表示自己没有出现睡眠障碍，或烦躁与暴怒行为。该比例过去一年大致持稳。面对家庭问题的受访者也未在疫情期间显著增加。

尽管多数人的心理健康水平良好，但仍有相当一部分感到一定程度的困扰。上个月的调查中，约两成受访者就表示在近几个月感到绝望或难以集中。

相较于年长者，本地年轻人的心理健康也更受疫情影响。21岁至29岁受访者中，31％相当或非常担心丧失生活目标，60岁及以上受访者中，则只有11％有这样的担忧。

年轻人的睡眠品质也较差。21岁至29岁受访者中，近27％近几个月偶尔或经常难以入睡或保持睡眠状态，60岁及以上受访者中则只有9％如此。

领导研究的新加坡政策研究所社会研究室主管马修博士（Mathew Mathews）受访时认为，这与年长者和年轻人需求和关注点不同有关。

例如，年轻人更倾向将出国旅游和大型聚会视为生活常态，当这些活动因疫情而停止时，他们自然会担心自己的人生目标与意义。

但针对调查结果，马修博士也提醒，网络调查有其局限，较年长受访者和低收入家庭所占比例较低，调查以英语进行，也无法捕捉非英语使用者的反馈。

其他调查结果还包括，新加坡人过去一年的财务状况有显著改善。疫情早期，即去年6月，62％受访者表示自己财务状况不佳或还过得去。这个比例之后稳步下滑，到上个月已降至50％。

研究报告由马修博士、副研究员莎菲（Syafiq Suhaini）、社会研究室副处长侯民正，以及前高级研究员陈大伦博士共同完成。